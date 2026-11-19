Il forte vento la scorsa notte ha provocato forti disagi agli automobilisti sull’autostrada Palermo-Catania all’altezza di Villabate. Il problema è nato da un palo lungo 12 metri che rischiava di cadere sulle carreggiate sia in direzione Palermo che Catania.

A quel punto gli agenti della polizia stradale hanno chiuso prima il tratto in direzione del capoluogo siciliano, poi quello catanese, ed il traffico è stato spostato tutto lungo la statale e la via Messina Montagne. L’intervento è scattato attorno alle 10 di sera e si è concluso all’una di notte e si sono formate lunghissime code. Il forte vento, che ieri ha soffiato anche a 70 chilometri orari, ha danneggiato gli ancoraggi alla base del palo. Gli operai lo hanno sezionato per rimuoverlo e dopo è stata riaperta l’autostrada.