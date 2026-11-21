Dopo dodici anni si chiude con una decisione definitiva la vicenda giudiziaria legata alla morte di Antonino Bosciglio, 52 anni, della moglie Arcangela Capurso, 48 anni, e del figlio Alessandro, appena 16enne. La Cassazione ha dichiarato inammissibile l’ultimo ricorso presentato dalla compagnia assicurativa, confermando per i familiari un risarcimento complessivo di 1.784.486 euro, oltre agli interessi. L’incidente avvenne nella notte del 5 giugno 2014, in Germania. La famiglia di Cianciana, che si trovava all’estero per lavoro, viaggiava a bordo di una Fiat Punto lungo la strada B469, nei pressi di Niedernberg, in Baviera. Intorno alle 23.40 una Mercedes tamponò violentemente l’utilitaria. Antonino, Arcangela e Alessandro morirono nello schianto. Un altro figlio, che si trovava sulla stessa automobile, sopravvisse riportando gravi ferite.

La tragedia colpì profondamente la comunità di Cianciana, dove i Bosciglio erano conosciuti anche per la gestione di un bar nel centro storico. Al rientro delle salme dalla Germania, il Comune proclamò il lutto cittadino in occasione dei funerali. Nel febbraio del 2015 il conducente tedesco responsabile dell’incidente, all’epoca ventiseienne, venne condannato a 10 mesi di reclusione con pena sospesa. Per i familiari iniziò quindi il contenzioso civile con la compagnia assicurativa. In primo grado, il tribunale di Sciacca respinse la richiesta. L’assicurazione sosteneva che dovessero essere applicate le norme tedesche, considerate meno favorevoli rispetto a quelle italiane. I giudici riconobbero la possibilità di applicare la legge italiana, ma ritennero che non fosse stata dimostrata in modo adeguato la sofferenza provocata dalla perdita dei congiunti. La corte d’appello di Palermo ribaltò la prima pronuncia. Secondo i giudici, il dolore per la morte di un genitore, di un figlio o di un fratello non necessita sempre di ulteriori prove quando il rapporto familiare consente già di riconoscere la gravità della perdita.

Il risarcimento venne così quantificato in 1.784.486 euro, oltre agli interessi. La somma più alta, pari a 836.062 euro, è stata riconosciuta al figlio sopravvissuto, rimasto gravemente ferito nell’incidente. All’altro figlio spettano 534.150 euro. La madre di Antonino Bosciglio, che nella tragedia perse anche il nipote Alessandro, ha ottenuto 221.355 euro. A questa cifra si aggiungono 192.919 euro spettanti al marito, nel frattempo deceduto, e da lei ereditati. Unipol, che rappresentava in Italia la compagnia tedesca Huk Coburg, ha tentato fino all’ultimo di ottenere l’applicazione della normativa tedesca. La Suprema corte ha però stabilito che la questione era già stata affrontata nei precedenti gradi di giudizio e non poteva essere nuovamente discussa. Con la dichiarazione di inammissibilità dell’ultimo ricorso, è diventata definitiva la condanna al pagamento del risarcimento per la famiglia Bosciglio.