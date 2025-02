Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un palo, morto 69enne

Un automobilista ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un palo dell’illuminazione e un cartellone pubblicitario. L’incidente mortale in via Ernesto Basile a Palermo. La vittima dell’incidente stradale a Palermo è Vito Ilarda, 69 anni. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo. Ma per la vittima non c’è stato niente da fare.

Non si esclude che possa avere avuto un malore prima di uscire fuori strada. Intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti dell’infortunistica. Nella zona si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica, ma in base ai primi accertamenti nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto.