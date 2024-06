Pet terapy all’ospedale dei bimbi, futuri sposi regalano un momento speciale ai piccoli degenti

Celeste e Attilio, due futuri sposi hanno deciso di donare agli invitati del loro prossimo matrimonio un’emozione, e non le “solite” bomboniere. Di fatti, la coppia, insieme all’associazione Pet-Rainbow e le splendide Golden Ariel e Molly sono entrati all’ospedale dei bambini Di Cristina di Palermo, nel reparto di Neuropsichiatria infantile, per condividere tutti insieme un momento di emozioni, coccole, giochi e tanto divertimento. “Non sono mancate le emozioni, anche qualche lacrimuccia. Grazie a tutti i medici che ci hanno accolto, alle maestre e in particolare al Dottore Santi Fruscione, che hanno creduto nelle nostre attività e a tutti coloro che ci hanno accolti. Grazie a chi ha apprezzato la nostra professionalità e ringrazio di cuore per le parole ” Avete fatto la differenza”….queste parole ci ripagano per tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni al fine di diffondere gli Interventi Assistiti con gli animali,meglio conosciuti come pet therapy, e diffondere il messaggio che questo tipo di interventi non si possono improvvisare , occorrono equipe specializzate e animali idonei agli Iaa e certificati, al fine di tutelare l’utenza e il benessere degli animali impiegati”, si legge in una nota dell’associazione.