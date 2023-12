Pet terapy per i piccoli degenti dell’ospedale “Di Cristina”

Una giornata speciale per i bambini dell’Ospedale dei bambinidi Palermo. Grazie alla collaborazione delle associazioni Pet Rainbow asd aps, Yes We Start, l’associazione Gea ODV, Il Club Lions e al direttore del Presidio Ospedaliero Dottoressa Desiree Marinella, è stata organizzata una attività di interventi assistiti con gli Animali (pet therapy) con le splendide Golden Retriever, Ariel e Margot, dell’associazione Pet-Rainbow asd aps coordinata dalla presidente Cinzia Barno,nei reparti di nefrologia e neuropsichiatria.

“Oggi si realizza il nostro sogno, grazie alla professionalità della nostra equipe e al lavoro svolto in questi anni abbiamo portato un sorriso ai bambini. Troppe emozioni che non si possono esprimere a parole. Sono infinitamente grata per tutto questo, ci resteranno tante emozioni nel cuore, i vostri sorrisi, il vostro stupore, i vostri occhi sorridenti e pieni di luce, vedere un bimbo alzarsi dopo una settimana a letto grazie alla mediazione e alla relazione con i nostri animali; vedere una bambina salire fino al piano per vederci di nuovo, solo per un altro saluto … questa è la nostra missione…e noi vogliamo continuare a regalare emozioni e sorrisi”, ha dichiarato Cinzia Barno presidente dell’associazione Pet Rainbow asd aps

L’attività ha rappresentato un momento particolarmente gradito ai piccoli degenti, ai loro genitori e al personale che ha mostrato grande entusiasmo; un momento alto di umanizzazione delle cure, una comunicazione particolare che si instaura tra il bambino e l’ animale e in molti casi si crea un feeling immediato che libera da paure ed ansie legate all’ospedalizzazione.

“Ho visto oggi la gioia negli occhi dei bambini, alcuni di loro hanno espresso una indole da addestratori altri dietro una iniziale paura hanno poi voluto seguire i 2 meravigliosi cani dappertutto e superato la timidezza. Iniziative come queste non sono altro rispetto la cura, sono parte della cura e l ospedale pediatrico le promuovera’”, ha dichiarato la dottoressa Farinella direttore medico del presidio sanitario.

A seguire è stato allestito un albero di Natale, donato dal Vivaio Iris, con addobbi in parte realizzati dagli Istituti comprensivi di San Giovanni Gemini e Cammarata, dalla scuola dell’infanzia Il piccolo Principe di San Giovanni Gemini , dal Centro Ludico Ricreativo Nemo e Marlin di Lercara Friddi e molti sono stati i doni che sono stati portati per i bambini.