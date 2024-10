Policlinico, incendio in alcuni locali dell’Istituto di Igiene: area sequestrata

La notta scorsa un incendio si è sviluppato nei locali al secondo piano dell’Istituto di Igiene del Policlinico a Palermo, occupati fino a qualche mese fa dal Laboratorio Cqrc trasferito, per disposizione dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, nell’Azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello. Le fiamme hanno riguardato soltanto spazi in cui non veniva svolta alcuna attività assistenziale. L’incendio è stato rapidamente rilevato dai dispositivi di monitoraggio, attivando così immediatamente il protocollo di sicurezza. Le squadre antincendio interne hanno subito allertato i Vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente. “Le misure di sicurezza hanno dimostrato la loro efficienza”, sottolinea la direttrice generale del Policlinico, Maria Grazia Furnari. “Il personale presente nel piano sottostante – aggiunge – è stato evacuato rapidamente. Gli addetti alla sicurezza e gli operatori interni hanno seguito in modo impeccabile le procedure prestabilite, assicurando una gestione rapida e coordinata dell’evento. Desidero ringraziare il personale dell’Aoup e i Vigili del fuoco per la tempestività e la professionalità”. L’area è attualmente sotto sequestro. I Vigili del fuoco stanno effettuando i primi rilievi per determinare le cause dell’incendio. L’Azienda ha proceduto, insieme ai Vigili del Fuoco, ad effettuare i controlli ambientali che hanno escluso la presenza di sostanze nocive. Pertanto l’attività dell’Istituto di Igiene procede normalmente.