Quattro feriti per i botti di fine anno a Palermo

Quattro feriti a Palermo per i botti di fine anno: un uomo di 45 anni e un altro di 39 e due giovani di 20 e 26 anni curati all’ospedale Civico. Dopo le prima medicazioni al pronto soccorso, due di loro sono stati ricoverati in chirurgia plastica per trauma complesso della mano a seguito di scoppio di petardo. Gli altri sono stati dimessi dopo la medicazione. Quattro ragazzi invece sono stati portati in ospedale per etilismo acuto. Sono stati tenuti in osservazione per tutta la notte e ancora adesso si trovano ricoverati.