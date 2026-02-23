Palermo

Rino Piscitello nuovo fiduciario FIGEC

Il sindacato dei giornalisti e degli operatori dell’informazione e della comunicazione

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Su proposta del segretario generale Carlo Parisi, la Giunta esecutiva della Figec, sindacato dei giornalisti e degli operatori dell’informazione e della comunicazione, ha nominato all’unanimità Rino Piscitello nuovo fiduciario di Palermo.

Rino Piscitello, nato a Palermo il 14 settembre 1960, laureato in Scienze Politiche all’Università di Catania, giornalista pubblicista iscritto all’Ordine della Sicilia, è direttore del quotidiano online La Nazione Siciliana. È stato deputato nazionale per quattro legislature dal 1992 al 2008.

Piscitello si occuperà dello sviluppo del sindacato anche nelle altre province siciliane in attesa delle relative nomine. 

A Rino Piscitello, il segretario generale Carlo Parisi, il presidente Lorenzo Del Boca e tutti i componenti della Giunta esecutiva della Figec hanno formulato i migliori auguri di buon lavoro, certi del prezioso apporto che le sue qualità umane e professionali daranno alla crescita del sindacato in Sicilia al servizio di tutti i colleghi.

“Un sindacato dei giornalisti moderno, plurale e propositivo, capace di essere ‘per’ e mai ‘contro’, che tuteli tutti i colleghi, a partire da quelli più deboli e precari, e che non abbia pretese di esclusività. Con queste motivazioni – ha dichiarato Piscitello – da alcuni anni sono iscritto alla Figec e sono onorato adesso di rappresentarla in Sicilia, assicurando il massimo impegno. Ringrazio il segretario generale Carlo Parisi, il presidente Lorenzo Del Boca e tutti i componenti della Giunta esecutiva per avermi nominato. Lavorerò fin da subito per coinvolgere tutti i colleghi già iscritti e i tanti che nella Figec individuano una garanzia di partecipazione e di pluralismo sindacale”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

“Paziente morto a 64 anni”, indagati tre medici dell’ospedale di Agrigento 
Giudiziaria

Truffa sui corsi di formazione, rinviato a giudizio ex senatore Papalia
Agrigento

Finanziamento di 41,2 milioni di euro alla Moncada Energy per un nuovo impianto ad Agrigento
Palermo

Rino Piscitello nuovo fiduciario FIGEC
Agrigento

Strade provinciali, pubblicata gara d’appalto per la manutenzione straordinaria
di Giuseppe Castaldo

“Il clan agli ordini del boss Massimino”, due condanne e cinque assoluzioni
banner italpress istituzionale banner italpress tv