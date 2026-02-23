Rino Piscitello nuovo fiduciario FIGEC

Su proposta del segretario generale Carlo Parisi, la Giunta esecutiva della Figec, sindacato dei giornalisti e degli operatori dell’informazione e della comunicazione, ha nominato all’unanimità Rino Piscitello nuovo fiduciario di Palermo.

Rino Piscitello, nato a Palermo il 14 settembre 1960, laureato in Scienze Politiche all’Università di Catania, giornalista pubblicista iscritto all’Ordine della Sicilia, è direttore del quotidiano online La Nazione Siciliana. È stato deputato nazionale per quattro legislature dal 1992 al 2008.

Piscitello si occuperà dello sviluppo del sindacato anche nelle altre province siciliane in attesa delle relative nomine.

A Rino Piscitello, il segretario generale Carlo Parisi, il presidente Lorenzo Del Boca e tutti i componenti della Giunta esecutiva della Figec hanno formulato i migliori auguri di buon lavoro, certi del prezioso apporto che le sue qualità umane e professionali daranno alla crescita del sindacato in Sicilia al servizio di tutti i colleghi.

“Un sindacato dei giornalisti moderno, plurale e propositivo, capace di essere ‘per’ e mai ‘contro’, che tuteli tutti i colleghi, a partire da quelli più deboli e precari, e che non abbia pretese di esclusività. Con queste motivazioni – ha dichiarato Piscitello – da alcuni anni sono iscritto alla Figec e sono onorato adesso di rappresentarla in Sicilia, assicurando il massimo impegno. Ringrazio il segretario generale Carlo Parisi, il presidente Lorenzo Del Boca e tutti i componenti della Giunta esecutiva per avermi nominato. Lavorerò fin da subito per coinvolgere tutti i colleghi già iscritti e i tanti che nella Figec individuano una garanzia di partecipazione e di pluralismo sindacale”.