Il presidente Mattarella a sorpresa a Niscemi, i cittadini: “Non si dimentichi di noi”

foto di Desideria Sarcuno

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Niscemi, il paese nisseno sconvolto dalla frana. Il capo dello Stato effettuerà un rapido sopralluogo nella cosiddetta zona rossa, col capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, e poi farà una visita nella scuola Mario Gori, l’istituto elementare in cui sono stati provvisoriamente spostati gli alunni di altre scuole inagibili. Mattarella è stato accolto dal sindaco Massimiliano Conti e da un rappresentante della prefettura nella piazza in cui sono presenti centinaia di cittadini.

Il capo dello Stato Sergio Mattarella al suo arrivo nella piazza di Niscemi è stato accolto da un lungo applauso dei cittadini presenti. Poi Mattarella si è soffermato a parlare con alcuni residenti e a stretto la mano a tante persone. “Presidente non si dimentichi di noi”. Lo hanno gridato i cittadini di Niscemi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo arrivo nella piazza del Paese. Il capo dello Stato sta facendo un sopralluogo nell’area del belvedere, che è nella zona rossa, accompagnato dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e dal sindaco Massimiliano Conti. “Ci siamo e stiamo lavorando per Niscemi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’architetto Roberto Palumbo che ha perso la casa a Niscemi a causa della frana. Il presidente, che all’inizio della sua visita si è fermato a parlare con alcuni cittadini, a chi gli raccontava il proprio dramma ha detto anche: “So che è difficile in queste condizioni, lo capisco. Qui c’era la vostra vita. Per questo sono venuto qui per far vedere che il sostegno si mantiene alto”. “Non mi aspettavo che si fermasse – dice Palumbo – ci ha fatto capire che c’è attenzione”.