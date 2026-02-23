Finanziamento di 41,2 milioni di euro alla Moncada Energy per un nuovo impianto ad Agrigento
Moncada Energy Group che ha ottenuto un finanziamento di 41,2 milioni di euro da Banco Bpm e Bper per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad Agrigento. La struttura – si legge in una nota – è suddivisa in 2 sezioni, una incentivata di capacità complessiva di circa 40,8 Mw di picco e una non incentivata della capacità complessiva di circa 36,5 Mw di picco, per un totale di 77,3 Mw di picco. Il finanziamento è di medio-lungo termine ed articolato in 3 linee di credito.
L’operazione, spiega l’amministratore unico Raimondo Moncada, segue gli oltre 30 Mw di picco in esercizio dall’inizio del 2025 e consente al gruppo di “progredire in un percorso di sviluppo e di crescita già tracciato, sostenendo un progetto strategico per la nostra realtà” e di “guardare con impegno e fiducia ai prossimi due anni, con l’obiettivo già fissato di raggiungere i 500 Mw di potenza installata, con la realizzazione di progetti già in sviluppo o in fase avanzata di autorizzazione, compreso il repowering del nostro parco impianti esistente, nonché l’ingresso nel settore delle Bess”, ossia lo stoccaggio di energia elettrica attraverso batterie. Il gruppo Moncada è stato assistito da L&B Partners.