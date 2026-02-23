Biblioteca Luigi Pirandello, via al trasferimento al Palacongressi

Sono iniziate oggi le operazioni di trasferimento della Biblioteca museo Regionale Luigi Pirandello di Agrigento, che troverà posto nei locali del Palacongressi del Villaggio Mosè, oggetto di interventi di adeguamento già da diversi mesi.

Volge verso il completamento quindi il progetto, voluto dal direttore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta, di creazione di un polo dedicato alla figura del drammaturgo agrigentino all’interno del palazzo dei congressi.

Questo consentirà non solo un risparmio economico – i locali del centro città sono infatti in affitto – ma principalmente di creare uno spazio espressamente dedicato alla fruizione dell’enorme patrimonio librario, più moderno e facilmente raggiungibile soprattutto per le scolaresche. Fino al completamento dei lavori di trasloco e nuovo allestimento, la struttura di via Imera rimarrà chiusa.