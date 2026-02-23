Giudiziaria

Funzionario regionale beccato con la tangente, chiusa inchiesta

L'inchiesta sul funzionario dell'assessorato regionale ai Beni culturali, Antonio Librizzi, arrestato a ottobre scorso dai finanzieri dopo avere ricevuto all'interno di un'agenda una tangente di mille euro

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

La Procura di Palermo ha notificato l’avviso di conclusione indagini, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, al funzionario dell’assessorato regionale ai Beni culturali, Antonio Librizzi, arrestato a ottobre scorso dai finanzieri dopo avere ricevuto all’interno di un’agenda una tangente di mille euro. Le banconote erano state segnate e fotocopiate dagli investigatori del Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo dopo la denuncia di un imprenditore a cui il funzionario avrebbe richiesto soldi per “sbloccare” la liquidazione di alcune fatture emesse a carico del dipartimento dei Beni culturali.

Dalle indagini è emerso che la richiesta di somme di denaro sarebbe stata una prassi consolidata dell’indagato che stabiliva i prezzi in base all’importo da liquidare. In un caso avrebbe preteso anche un monopattino. Alla fine l’impiegato regionale si sarebbe accontentato dei soldi, circa 400 euro, per sbloccare la fattura. Come denunciato dalle vittime l’iter era sempre lo stesso. Gli imprenditori venivano contattati da Librizzi.

Poi si decideva l’affidamento dei servizi, ma al momento di pagare il corrispettivo c’era sempre un intoppo che sarebbe stato superato col versamento di una somma di denaro. I finanzieri nel corso delle perquisizioni in casa di Librizzi hanno trovato altre agende e altri involucri nei quali erano state consegnate le mazzette. Le ipotesi di corruzione contestate sono 4. “Diceva di essere il padrone della Regione e che lui poteva fare ogni cosa”, hanno raccontato le vittime.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Caltanissetta

Niscemi, i Vigili del fuoco recuperano 300 libri della Biblioteca Marsiano
Giudiziaria

Funzionario regionale beccato con la tangente, chiusa inchiesta
Agrigento

Biblioteca Luigi Pirandello, via al trasferimento al Palacongressi
Apertura

“Paziente morto a 64 anni”, indagati tre medici dell’ospedale di Agrigento 
Giudiziaria

Truffa sui corsi di formazione, rinviato a giudizio ex senatore Papalia
Agrigento

Finanziamento di 41,2 milioni di euro alla Moncada Energy per un nuovo impianto ad Agrigento
banner italpress istituzionale banner italpress tv