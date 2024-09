Ruba carburante dai mezzi di una ditta di raccolta rifiuti, arrestato 37enne

Furto di carburante dai mezzi della societa’ di raccolta di rifiuti nel Palermitano. In manette un 37enne a opera dei carabinieri della Compagnia di Bagheria.

Durante un servizio notturno di controllo del territorio, i militari della Stazione di Santa Flavia, percorrendo via Indro Montanelli, hanno notato dei movimenti sospetti nei pressi del centro di stoccaggio dei rifiuti. I militari avrebbero dapprima osservato a distanza l’indagato, il quale ha scavalcato il cancello d’accesso dell’area di deposito, munito di un secchio e un tubo, per poi forzare il serbatoio di un camion in sosta e iniziare a estrarre il carburante.

Poi sono intervenuti bloccando l’uomo che stava prelevando il combustibile da un mezzo di proprieta’ della societa’ che si occupa della raccolta dei rifiuti. Il 37enne su disposizione del pm e’ stato condotto nel carcere Burrafato di Termini Imerese, in attesa dell’udienza di convalida. L’arresto e’ stato convalidato dal gip di Termini Imerese.