Maltratta e minaccia i familiari, arrestato 26enne

Agenti della Polizia di Stato di Messina hanno arrestato un ventiseienne messinese colto nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata dall’uso di armi.I fatti risalgono allo scorso 2 febbraio, in un rione del centro cittadino.

A seguito di una segnalazione di una lite violenta pervenuta alla Sala Operativa della Questura, i poliziotti delle Volanti sono intervenuti tempestivamente sul posto, fermando il giovane in evidente stato di agitazione mentre si trovava ancora sull’uscio dell’abitazione.Il successivo sopralluogo all’interno della casa ha permesso di riscontrare numerose tracce di recenti azioni violente, tra cui suppellettili distrutte e familiari in evidente stato di shock. Gli accertamenti hanno consentito di appurare che le persone offese dalle condotte di reato sarebbero state la madre e il fratello minore del giovane. Quest’ultimo, durante la colluttazione, sarebbe riuscito a disarmare il fratello, evitando conseguenze ulteriormente gravi.Dalla prima ricostruzione dei fatti è emerso che i familiari subivano da tempo violenze fisiche e psicologiche.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, gli agenti dell’U.P.G. e S.P. hanno proceduto al sequestro di diversi coltelli.Arrestato in flagranza di reato, su disposizione dell’Autorità giudiziaria il ventiseienne è stato associato presso la Casa Circondariale di Messina Gazzi, in attesa dell’udienza di convalida da parte del Gip.