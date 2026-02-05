La Federscherma celebra Sciacca: Scudo d’Argento alla Discobolo

La scherma italiana celebra la città di Sciacca e una delle società più prestigiose. La “Festa della Scherma” 2026, in programma l’8 febbraio all’Auditorium del Museo dell’Automobile di Torino, sarà il palcoscenico nazionale in cui la Discobolo Sciacca riceverà il prestigioso Scudo d’Argento della Federazione Italiana Scherma. Un riconoscimento di grande valore, assegnato alle società che si sono distinte per storia, risultati e contributo allo sviluppo della disciplina.

La cerimonia, inserita nell’evento voluto dal Presidente Luigi Mazzone e dal Consiglio Federale, premierà dirigenti, tecnici, atleti e club che rappresentano l’eccellenza della scherma italiana. Tra questi, la Discobolo Sciacca, premiata per la sua lunga tradizione e per l’attività svolta ai vertici della sciabola nazionale.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento – afferma Pippo Simone Vullo – è un tassello importante che premia anni di impegno, passione e sacrifici. Un risultato che conferma il ruolo della nostra società come punto di riferimento nel panorama schermistico italiano”.