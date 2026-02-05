Agrigento

Perdono il controllo della minicar e finiscono fuori strada, feriti due minorenni 

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 71, l’arteria che dal tempio di Giunone porta al quartiere balneare di San Leone

Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada provinciale 71, l’arteria che dal tempio di Giunone porta al quartiere balneare di San Leone. Il bilancio è di due ragazzini feriti, per fortuna in maniera lieve. Entrambi erano a bordo di una minicar quando, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, sono usciti fuori strada.

Il veicolo si è quasi ribaltato in prossimità della curva. A prestare il primo soccorso è stato un operatore del 118 fuori servizio – Nicola Fasulo – che, dopo aver smontato dal turno notturno si stava recando a casa. Lanciato l’allarme sono intervenuti poi gli altri soccorritori con un’ambulanza e gli agenti della polizia locale. Per fortuna i minorenni non hanno riportato gravi conseguenze ma soltanto qualche trauma. Per uno di loro è stato necessario applicare qualche punto di sutura. 

