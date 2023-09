Sorpresi a rubare alluminio in una scuola, gli autori sono due ragazzini di 15 e 12 anni

Nel corso di un servizio di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Misilmeri, i militari della Stazione di Villabate hanno sorpreso, all’interno della Scuola Media Statale “Pietro Palumbo”, un 15enne e un 12 enne che dopo aver staccato i telai in alluminio delle porte e delle finestre dell’edificio, li stavano sistemando in alcuni rudimentali carrelli, con il chiaro intento di portali via.

Grazie ad un cittadino che ha chiamato il Numero Unico di Emergenza 112 segnalando movimenti sospetti di persone e rumori di vetri infranti, i Carabinieri sono intervenuti con tempestività, riuscendo a sorprendere sul fatto i due minori, entrambi Villabatesi.

Quella sede della scuola “Pietro Palumbo”, attualmente chiusa per inagibilità, in passato è stata oggetto di continui atti vandalici. Entrambi sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.