Sorpreso a rubare carburante in autorimessa, arrestato 42enne

I militari della Compagnia Carabinieri di Misilmeri hanno effettuato un servizio notturno di controllo coordinato del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio nel comune di Villabate. I militari dell’Arma sono intervenuti arrestando, in flagranza, un 42enne già noto alle forze dell’ordine, responsabile di furto aggravato e danneggiamento perché sorpreso all’interno di una autorimessa aziendale, intento ad aprire con un cacciavite i serbatoi di alcuni autocarri parcheggiati, dai quali asportare il carburante aspirandolo con dei tubi in plastica.

L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo, che ha disposto per l’indagato la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nella stessa notte, sono stati denunciati a piede libero per tentata violazione di domicilio e ricettazione, tre ragazzi, di cui due minorenni, sorpresi nel centro abitato di Villabate, col volto coperto da uno scaldacollo, intenti a cercare di aprire il cancello di una abitazione con una tenaglia. Per garantirsi la fuga, i malviventi avevano la disponibilità di uno scooter anch’esso risultato oggetto di furto e restituito al legittimo proprietario.

Nel corso del servizio, inoltre, è stato inoltre deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Palermo un ventiduenne che, alla vista dei militari, ha tentato la fuga, a bordo di un motociclo rubato a Palermo qualche giorno prima. Nello stesso contesto, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un 28enne che, controllato per strada, è stato trovato in possesso di un bisturi e di circa due grammi tra crack e hashish, mentre altre quattro persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di hashish e cocaina.