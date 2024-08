Sorpreso a spacciare vicino scuole, Daspo urbano per 27enne 

Scatta il Daspo urbano della durata di tre anni per un 27enne arrestato in flagranza un mese fa mentre spacciava nel cuore del quartiere Sperone, a Palermo. Il giovane era stato sorpreso dai poliziotti mentre, aggirandosi tra edifici, edicole votive e box in lamiera tra via Cavallotti largo Balistreri, cedeva dosi di droga a giovani clienti. L’immediato intervento degli agenti aveva consentito di ritrovare e sequestrare quasi un chilo di droga tra hashish e cocaina, oltre a strumenti utili alla produzione e al confezionamento dello stupefacente, all’interno di un box in lamiera. Al provvedimento di arresto dei poliziotti convalidato dall’autorità giudiziaria, il questore di Palermo ha fatto seguire, secondo i tempi tecnici necessari a istruire il provvedimento da parte della Divisione anticrimine della Questura, il Daspo urbano. Il 27enne, per i prossimi tre anni non potrà più stazionare più in quell’area dello Sperone e sarà obbligato a “individuare percorsi alternativi anche nel caso di improrogabili esigenze di mobilità”.