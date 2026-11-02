Palermo

Spaccio di droga e tentata rapina, quattro giovani arrestati

Oltre agli arresti sono scattate cinque denunce e sequestri

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

 A Palermo, la Polizia di Stato, nell’ambito di una vasta operazione condotta in tutta Italia per il contrasto alla criminalità giovanile, ha arrestato 4 maggiorenni per spaccio di droga e uno per tentata rapina. Le attività di controllo si sono svolte in piazza del Carmine a Ballarò, piazza Giulio Cesare, piazza Verdi, piazza Villena e Politeama, alla Stazione ferroviaria Centrale nelle vie Cavour, Maqueda, Ruggiero Settimo, Roma e Libertà, in corso Vittorio Emanuele e all’interno dei Giardini Inglesi e di Villa Trabia. Sono stati denunciati 5 maggiorenni per detenzione ai fini di spaccio, 2 per possesso di chiavi alterate, 2 per falsità materiale commessa da privato su certificati, 1 per violazione della legge sulle armi. Sono stati, complessivamente, identificati 153 maggiorenni e 16 minorenni e controllati 4 veicoli. Sono state effettuate 19 perquisizioni, 5 segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti, sequestrati 5,6 grammi di cocaina, 147,5 grammi di hashish, 18 grammi di eroina ed 1,33 grammi di crack. Sequestrati, inoltre, un tagliabalsa, 4 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento di stupefacenti, arnesi atti allo scasso e 200 grammi di sostanza da taglio di stupefacenti.

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