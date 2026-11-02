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Malore mentre è in sella alla sua bici, morto dipendente di banca di 57 anni 

Una giornata normale, un’uscita in bici come le altre, si è trasformata in tragedia

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Una giornata normale, un’uscita in bici come le altre, si è trasformata in tragedia. Un dipendente di banca – Filippo Ambra, 57 anni, originario del Nisseno ma residente nel Palermitano – è morto dopo aver accusato un malore fatale mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Il dramma si è consumato lungo la strada dei Valloni, tra Bagheria e Casteldaccia. Secondo quanto ricostruito, Ambra avrebbe accusato un improvviso malore accasciandosi sul selciato. Alcuni passanti hanno dato immediatamente l’allarme ma quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 

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