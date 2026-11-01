Trasferta amara per la Fortitudo Agrigento, terza sconfitta consecutiva a Treviglio

Arriva la sconfitta sul parquet di Treviglio sul 74/64. I ragazzi di coach Cagnardi hanno inseguito i padroni di casa per l’intera partita, con grande difficoltà nel trovare il canestro e ancora privi di Bryce Douvier. I giganti devono trovare velocemente smalto e lucidità per affrontare la prossima partita in casa tra le mura del Palamoncada domenica 8 Novembre alle ore 18.00 contro Piacenza, e siamo certi che guidati da coach Cagnardi sapranno come uscire da questo stop.

I tabellini:

Cepic 19, Trapani 6, Mazzantini, Carr 2, Conte 7, Truglio 8, Nicoli 12, Chiarastella 10, Boniciolli, Douvier n.e,T