Basket

Trasferta amara per la Fortitudo Agrigento, terza sconfitta consecutiva a Treviglio

I giganti devono trovare velocemente smalto e lucidità per affrontare la prossima partita in casa tra le mura del Palamoncada

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

Arriva la sconfitta sul parquet di Treviglio sul 74/64. I ragazzi di coach Cagnardi hanno inseguito i padroni di casa per l’intera partita, con grande difficoltà nel trovare il canestro e ancora privi di Bryce Douvier. I giganti devono trovare velocemente smalto e lucidità per affrontare la prossima partita in casa tra le mura del Palamoncada domenica 8 Novembre alle ore 18.00 contro Piacenza, e siamo certi che guidati da coach Cagnardi sapranno come uscire da questo stop.

I tabellini:
Cepic 19, Trapani  6, Mazzantini, Carr 2, Conte 7, Truglio  8, Nicoli 12, Chiarastella 10, Boniciolli, Douvier n.e,T

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