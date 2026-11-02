Edilizia scolastica e caro trasporti, studenti e Cgil Agrigento in piazza il 20 novembre

Una mobilitazione unitaria per il diritto allo studio, il lavoro dignitoso e un futuro migliore per le nuove generazioni. Si è svolto un incontro tra i rappresentanti dell’Unione degli Studenti (UDS), Rosario Lentini, della Rete degli Studenti, rappresentata da Francesco Rizzo, e una delegazione della CGIL Agrigento, guidata dal segretario generale Alfonso Buscemi. Nel corso dell’incontro, le organizzazioni hanno condiviso l’importanza di unire, in un’unica manifestazione, le ragioni della protesta studentesca, in occasione della Giornata internazionale degli studenti, con quelle delle lavoratrici e dei lavoratori, in occasione dello sciopero generale, entrambe previste per il prossimo 20 novembre. Una scelta che nasce dalla consapevolezza che le difficoltà vissute quotidianamente dagli studenti e quelle che interessano il mondo del lavoro sono strettamente connesse e richiedono risposte comuni. La giornata del 20 novembre vedrà quindi un corteo unitario, che si concluderà davanti la Prefettura, dove sono previsti gli interventi dei rappresentanti delle tre organizzazioni promotrici.

Sono diversi i temi che uniscono le tre sigle e che saranno al centro della mobilitazione: Edilizia scolastica: la necessità di maggiori investimenti e finanziamenti per garantire scuole sicure, moderne e adeguate alle esigenze degli studenti. Stop al taglio costante del personale. Caro trasporti: il costo sempre più elevato degli spostamenti, che penalizza in particolare gli studenti pendolari e limita concretamente il diritto allo studio. Caro vita: l’aumento del costo della vita che mette in difficoltà le famiglie e riduce il potere d’acquisto. Salari e lavoro: la necessità di contrastare gli stipendi bassi e rivendicare condizioni di lavoro dignitose e una maggiore tutela del potere d’acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori. Temi diversi ma profondamente intrecciati, che raccontano una stessa esigenza: investire nel futuro, garantire diritti, contrastare le disuguaglianze e restituire dignità a chi studia e a chi lavora. Nei prossimi giorni saranno rese note ulteriori iniziative a sostegno della mobilitazione del 20 novembre. Sono già in programma assemblee nei luoghi di lavoro, attività di volantinaggio davanti agli istituti scolastici e assemblee studentesche, con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di lavoratrici, lavoratori e studenti. Il 20 novembre sarà una giornata di partecipazione e mobilitazione comune: perché il diritto allo studio, il diritto al lavoro e il diritto a un futuro dignitoso sono battaglie che riguardano tutti.