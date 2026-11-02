Palermo

Tar, rigettato ricorso Italo-Belga: decade la concessione della spiaggia di Mondello

Alla luce della sentenza del Tar di Palermo la decadenza della concessione è legittima

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

La prima sezione del Tar Palermo, presidente Salvatore Veneziano, ha respinto il ricorso presentato dalla società Mondello Immobiliare Italo-Belga contro il decreto di decadenza della concessione della spiaggia di Mondello. Il provvedimento, firmato lo scorso 26 febbraio dall’assessore regionale al Territorio Giusi Savarino, era stato emesso sulla scorta di presunte gravi violazioni e inadempienze agli obblighi contrattuali. Alla luce della sentenza del Tar di Palermo la decadenza della concessione è legittima.

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