Tenta di vendere trapano rubato a carabiniere, denunciato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Monreale hanno denunciato a piede libero un palermitano, 54enne, gia’ sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e al divieto di dimora a Palermo, con l’accusa di ricettazione e furto. L’uomo aveva pensato di poter concludere un affare quando, qualche giorno fa, a Pioppo, ha avvicinato un carabiniere libero dal servizio che passeggiava per strada e ha provato a vendergli un trapano usato, mai potendo immaginare di aver individuato il “cliente” sbagliato.

Ben consapevole che dietro queste attivita’ di vendita improvvisate per strada spesso si nascondono altri illeciti, il militare si e’ immediatamente qualificato, fermando l’uomo ed allertando una pattuglia della Sezione Radiomobile, che e’ immediatamente intervenuta sul posto. L’indagato non e’ stato in grado di fornire una giustificazione plausibile sulla provenienza del trapano ed inoltre, nel corso della perquisizione dell’abitazione di quest’ultimo, i militari hanno riscontrato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica.