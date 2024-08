Tentano di bloccare pusher, poliziotti accerchiati allo Zen

Cercano di bloccare un presunto pusher ma sono stati accerchiati dai residenti dello Zen, a Palermo, che volevano evitare che l’uomo fosse identificato. Gli agenti di polizia erano intervenuti tra i casermoni per bloccare un uomo di 44 anni a bordo di uno scooter che girava per il quartiere pare spacciando droga. Ne è nato un inseguimento per le strade di via Rocky Marciano, via Agesia di Siracusa e via Pensabene quando il presunto pusher è finito contro una volante. Gli agenti si sono avvicinati, hanno chiamato i sanitari per soccorrerlo e trasportarlo in ospedale, visto che nell’impatto era stato ferito, quando sono stati accerchiati dai residenti. Sono arrivati i rinforzi che hanno consentito ai sanitari di soccorrere il ferito e portarlo a Villa Sofia, dove è stato identificato.