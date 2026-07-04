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Tragedia in spiaggia, 74enne muore dopo aver accusato un malore
I bagnini l'hanno subito raggiunta e l'hanno portata in spiaggia per eseguire le manovre rianimatorie, anche con l'utilizzo del defibrillatore, ma per la donna non c'è stato nulla da fare
Una donna di 74 anni, di origini ucraine, è morta sulla spiaggia di Mondello, a Palermo, mentre stava facendo il bagno, dopo aver accusato un malore. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che l’hanno vista in difficoltà. I bagnini l’hanno subito raggiunta e l’hanno portata in spiaggia per eseguire le manovre rianimatorie, anche con l’utilizzo del defibrillatore, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. (foto Blogsicilia.it)
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Redazione
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