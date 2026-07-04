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Tragedia in spiaggia, 74enne muore dopo aver accusato un malore

I bagnini l'hanno subito raggiunta e l'hanno portata in spiaggia per eseguire le manovre rianimatorie, anche con l'utilizzo del defibrillatore, ma per la donna non c'è stato nulla da fare

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

Una donna di 74 anni, di origini ucraine, è morta sulla spiaggia di Mondello, a Palermo, mentre stava facendo il bagno, dopo aver accusato un malore. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che l’hanno vista in difficoltà. I bagnini l’hanno subito raggiunta e l’hanno portata in spiaggia per eseguire le manovre rianimatorie, anche con l’utilizzo del defibrillatore, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. (foto Blogsicilia.it)

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