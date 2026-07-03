Emergenza idrica a Cannatello: il Comitato di Quartiere diffida AICA e chiama in causa le istituzioni

Il Coordinatore del Comitato di Quartiere Cannatello, Giovanni Alba, ha trasmesso una formale diffida e messa in mora ad AICA, al Comune di Agrigento ed alla Prefettura di Agrigento per denunciare il perdurare della grave emergenza idrica che interessa le zone servite dal turno “Cantina La Loggia”(Serbatoio Cozzo Mosè).

Nella nota si evidenzia come, nonostante le precedenti segnalazioni e le richieste di confronto rimaste senza alcun riscontro, numerose famiglie siano ancora prive di un regolare approvvigionamento idrico. Particolarmente grave il rinvio dell’ultima turnazione, quella odierna (3 luglio) avvenuta senza preavviso e senza indicare tempi certi per il recupero del servizio. Nella missiva Giovanni Alba, nella dispiegata qualità, chiede il ripristino immediato dell’erogazione oltre alla verifica tecnica della rete nonchè la comunicazione delle effettive cause del disservizio, l’attivazione di misure di emergenza e un cronoprogramma degli interventi necessari a risolvere definitivamente la criticità.

«L’acqua è un servizio pubblico essenziale e non è più tollerabile che i cittadini continuino a subire disagi così gravi senza risposte chiare e tempestive» afferma il Coordinatore Alba, ribadendo che, in assenza di interventi concreti, il Comitato si riserva di intraprendere ogni ulteriore iniziativa prevista dall’ordinamento a tutela dei residenti.