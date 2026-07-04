Parte la bonifica delle discariche abusive, Sodano: “Adesso linea dura contro chi inquina”

Maglietta blu e lo sguardo di chi forse avrebbe dormito qualche altra ora. Alle sei del mattino il sindaco Michele Sodano va in diretta da piazzale Rosselli ad Agrigento per dare notizia dell’avvio della bonifica delle discariche abusive createsi in città in queste settimane di criticità con gli smaltimenti. Una situazione connessa, come noto, alla chiusura dell’impianto di contrada Timpazzo a Gela e a difficoltà di individuazione di discariche in cui conferire il secco residuo, larga parte del quale arriva proprio dalle bonifiche.

L’avvio della raccolta di (si spera) gran parte dei rifiuti abbandonati per strada è stato possibile grazie alla disponibilità di 80 tonnellate extra da conferire presso la discarica di Bellolampo che avranno un costo di oltre 30mila euro per il Comune. “Voglio essere estremamente chiaro – ammonisce Sodano -, sia per la complessità degli iter autorizzativi che per i costi necessari non so se il Comune sarà in condizione di ripetere un intervento straordinario come questo. L’unica strada, e chiedo la collaborazione di tutti, è differenziare e ridurre al minimo il secco residuo oltre che non abbandonare rifiuti per strada”. Con lui, ad assistere alle operazioni di bonifica, anche l’assessore ai Rifiuti Giuseppe Riccobene.

Sodano, inoltre, annuncia che sarà “linea dura” contro chi inquina. “Abbiamo ripreso decine di cittadini mentre abbandonano i rifiuti, e queste persone riceveranno la sanzione. Abbiamo trovato negli uffici multe bloccate ancora al 2023 e mai trasmesse. Tutto questo non è possibile. Sappiate che ci sono le telecamere e che chi sbaglia paga”.