Apertura

Maxi furto a “Le Vigne”, colpo da oltre 10 mila euro 

I ladri hanno svaligiato un negozio di ottica dopo aver effettuato un buco in una parete. Al via le indagini dei carabinieri

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

Colpo al centro commerciale “Le Vigne” a Castrofilippo. Ignoti malviventi sono entrati in azione la scorsa notte e, dopo aver effettuato un buco in una parete adiacente al parcheggio, sono riusciti ad intrufolarsi in un negozio di ottica. Una volta dentro i ladri, ad agire almeno due persone, hanno rubato occhiali da sole di marca per un valore che, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 10 mila euro. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stata la responsabile del negozio al momento dell’apertura. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì che hanno avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.23/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.23/2026
Pagina 1 di 19
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Maxi furto a “Le Vigne”, colpo da oltre 10 mila euro 
Agrigento

Parte la bonifica delle discariche abusive, Sodano: “Adesso linea dura contro chi inquina”
Apertura

Tragedia in spiaggia, 74enne muore dopo aver accusato un malore
Apertura

Agrigento, si è rotto il centrodestra
Apertura

Auto finisce in una scarpata a Naro, grave 18enne: feriti altri tre coetanei 
banner italpress istituzionale banner italpress tv