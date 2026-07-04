Maxi furto a “Le Vigne”, colpo da oltre 10 mila euro 

Colpo al centro commerciale “Le Vigne” a Castrofilippo. Ignoti malviventi sono entrati in azione la scorsa notte e, dopo aver effettuato un buco in una parete adiacente al parcheggio, sono riusciti ad intrufolarsi in un negozio di ottica. Una volta dentro i ladri, ad agire almeno due persone, hanno rubato occhiali da sole di marca per un valore che, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 10 mila euro. Poi la fuga.

A fare la scoperta è stata la responsabile del negozio al momento dell’apertura. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì che hanno avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.