Auto finisce in una scarpata a Naro, feriti quattro giovanissimi

È di quattro feriti gravi il bilancio di un incidente avvenuto pochi minuti fa nel centro di Naro, in Via Giacomo Matteotti. Alla guida di una Fiat 600 una ragazza ha perso il controllo dell’utilitaria finendo in una scarpata sottostante. Con lei in auto altri quattro giovanissimi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri del nucleo operativo, radiomobile di Licata e un elicottero è atterrato in Piazza Roma.