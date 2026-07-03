Agrigento, isole ecologiche mobili: nuove modalità di conferimento nel periodo estivo

Si informa la cittadinanza che, nel periodo estivo, sono previste alcune variazioni riguardo le modalità di conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche mobili. Le nuove disposizioni sono già in vigore. Dal lunedì al giovedì sarà possibile conferire farmaci scaduti, abiti usati, batterie esauste, toner e cartucce esauste. Nelle giornate di venerdì e sabato, invece, sarà consentito esclusivamente il conferimento degli sfalci di potatura. Si invitano pertanto i cittadini a rispettare le giornate e le tipologie di rifiuti previste per il conferimento, al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio. Si ricorda, inoltre, che il servizio avrà inizio alle ore 07:00 e proseguirà fino al raggiungimento della capacità massima di carico dei mezzi impiegati e, in ogni caso, non oltre le ore 10:30. Resta invariato, invece, il calendario del servizio di raccolta differenziata porta a porta.