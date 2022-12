Tre rapine in sei mesi, presa la “Banda della Fiat Panda”

Rapine commesse da un commando organizzato, che utilizzava sempre le Fiat Panda rubate e poi date alle fiamme per cancellare ogni traccia. Eseguite dalla polizia di Stato tre misure cautelari nei confronti di sospettati di rapine commesse tra il 18 gennaio e il 26 agosto 2022. A condurre le indagini e’ stata la Squadra mobile – Sezione reati contro il patrimonio e i provvedimenti riguardano un 25enne pregiudicato, attualmente sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora e destinatario della custodia cautelare in carcere; un 22enne pregiudicato, attualmente con obbligo di dimora, anche lui finito in carcere, e un 19enne incensurato, finito ai domiciliari. Gli episodi contestati risalgono rispettivamente al 18 gennaio, 23 e 26 agosto.

Il commando utilizzava sempre lo stesso sistema: dopo aver rubato un’auto – una Fiat Panda per tutti e tre gli episodi – con una pistola a salve priva di tappo rosso faceva irruzione in un esercizio commerciale scarrellando e seminando il panico tra i clienti, puntando la pistola alla tempia dei cassieri per farsi consegnare l’incasso. Subito dopo il colpo, abbandonava l’auto rubata, avvolta dalle fiamme in strada. A seguito di uno dei roghi, oltre ad essere accidentalmente coinvolta una seconda vettura, e’ stata annerita l’intera facciata di un palazzo.

In uno degli episodi – quello risalente allo scorso gennaio presso il distributore di carburanti “Torre Bonagia” la prontezza nella fuga dei dipendenti ha lasciato la banda sorpresa, tanto da essere costretta a fuggire senza bottino. Per gli altri due episodi nel giro di tre giorni – dal 23 al 26 agosto – sono stati presi di mira due Ard discount: quello di via Placido Rizzotto e quello di via Gaetano Mosca: rispettivamente 500 e 1.500 euro di bottino. La pistola utilizzata in tutti e tre i fatti e’ stata sequestrata a casa di uno degli indagati. L’attivita’ investigativa e’ stata condotta mediante i sistemi di videosorveglianza cittadina e privati e attivita’ di intercettazione che ha fatto luce sui prossimi obiettivi del gruppo per incrementare i profitti da reinvestire in ulteriori attivita’ illecite. Sono in corso indagini per individuare eventuali complici.