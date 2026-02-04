Vasto incendio in impianto rifiuti plastica, a lavoro diverse squadre di Vigili del fuoco

Un vasto incendio è divampato nella serata di ieri presso un impianto di trattamento di rifiuti di plastica. Sono diverse le squadre dei Vigili del Fuoco che stanno intervenendo a Campofelice di Roccella, contrada Pista vecchia (in prossimità dello svincolo autostradale di Buon fornello). L’incendio ha interessato delle rotoballe posizionate all’aperto su una superficie di diverse migliaia di metri quadri. Le squadre VVF hanno operato tutta la notte per cercare di contenere le fiamme, proteggendo le strutture interne impianto. Le operazioni sono ancora in corso e sul posto sono presenti circa 20 unità e 10 mezzi VVF. A supporto delle squadre, il comune di Campofelice ha messo a disposizione una botte per il rifornimento idrico. Non ci sono feriti. Le cause sono in fase di accertamento.

“Sono state fatte alcune verifiche e in effetti i livelli di diossina che sono presenti nell’aria sono elevati – ha detto il sindaco di Campofelice di Roccella, Giuseppe Di Maggio – per cui senza particolari allarmismi però invito tutti a lasciare chiuse le imposte delle case, ed evitare di raccogliere in questo momento frutti e ortaggi. Farò un’apposita ordinanza e terrò informata la popolazione dell’evoluzione”. Oltre a essere chiusa la statale 113 per i cittadini di Campofelice ci potrebbe essere altri problemi. “Ho dovuto ordinare l’apertura dell’erogazione dell’acqua in paese per consentire ai numerosi mezzi di soccorso di potersene rifornire – ha aggiunto il sindaco – É molto probabile, quindi, che oggi possano verificarsi dei disservizi nell’erogazione dell’acqua in alcune zone del centro urbano. Chiedo ai cittadini pazienza, ma abbiamo dovuto fronteggiare una seria e grave emergenza”.