Sambuca di Sicilia, il Commissario Straordinario diffida AICA e scrive al Prefetto

Il Comune di Sambuca di Sicilia ha formalmente sollecitato il gestore del servizio idrico AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini per i gravi e persistenti disservizi che interessano la Contrada Adragna e per le numerose perdite idriche riscontrate nel centro abitato. Il sollecito, trasmesso in data 2 febbraio 2026 con termine perentorio, fa seguito a una precedente diffida già inviata dall’Amministrazione commissariale e rimasta priva di riscontro. Nella nota, il Commissario richiede interventi immediati e risolutivi su più fronti, a tutela di un servizio pubblico essenziale e dei diritti dei cittadini.

“Si chiede ad AICA di intervenire con urgenza sulle perdite più volte segnalate, di rimodulare le turnazioni dell’acqua in base alla reale e continuativa residenzialità della Contrada Adragna e di trasmettere un cronoprogramma dettagliato degli interventi necessari a stabilizzare il servizio”, scrive il commissario Liotta che ha inoltrato la comunicazione alla Prefettura di Agrigento, all’ATI, all’ARERA e all’Assessorato regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, affinché valutino le opportune iniziative istituzionali.

“Continuerò a seguire sulla vicenda con la massima attenzione, monitorando gli sviluppi e mantenendo costantemente informata la cittadinanza, con l’obiettivo di garantire un servizio idrico efficiente e adeguato alle esigenze della comunità”, si legge in una nota.