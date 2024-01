Ventenne siciliano scomparso in Germania, apprensione ad Alia

Grande apprensione ad Alia, nel Palermitano, per la scomparsa di Federico Lo Savio, 20 anni, sparito nel nulla a Francoforte. In Germania il giovane si trovava insieme ad alcuni amici con cui aveva deciso di trascorrere il Capodanno. Lunedì, però, avrebbe dovuto tornare in Sicilia, ma proprio in aeroporto si sono perse le sue tracce. “Doveva prendere l’aereo per tornare in Italia ma non l’ha mai preso, non risponde al telefono, se qualcuno riesce ad avere notizie contattate subito me e le autorità competenti”, scrive sui social la cugina Giada Siragusa.

“Federico ti vogliamo tutti bene – aggiunge -, facci almeno sapere che stai bene!”. Già da tre giorni la famiglia non ha più sue notizie. “Ha il telefono spento. Non conosce il tedesco e lunedì doveva tornare a Palermo anticipando il volo di una settimana perché non voleva stare più lì. Ma il volo non l’ha mai preso”, aggiunge la cugina. Anche il Comune di Alia ha lanciato un appello: “È stato visto l’ultima volta presso l’aereoporto di Francoforte. Preghiamo chiunque avesse notizie di rivolgersi alle forze dell’ordine”.