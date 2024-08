A Palma di Montechiaro il cimitero islamico, le comunità: “segno di civiltà e di integrazione”

Sorgerà nei pressi del cimitero comunale di Palma di Montechiaro il primo cimitero islamico della provincia. Un’area di oltre mille metri quadrati appositamente dedicata alle sepolture di quanti muoiono nelle traversate o non sono cattolici e che fino ad ora, su richiesta dei familiari, sono stati traslati fino al cimitero islamico di Messina.

“Era opportuno avere un luogo in cui riunire le salme, fino ad ora si sono utilizzati i cimiteri della provincia grazie alla collaborazione e disponibilità dei sindaci che non finirò mai di ringraziare. Un cimitero che servirà anche per gli islamici presenti regolarmente in questa provincia che hanno manifestato di recente la necessità e la disponibilità a collaborare alla realizzazione”, ha dichiarato il prefetto Romano a margine della firma del protocollo in presenza del sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino e gli esponenti delle tre comunità islamiche presenti nel territorio agrigentino.

“Ogni qual volta la prefettura ci ha interpellato per dare sepolture ai migranti raccolti a Lampedusa abbiamo risposto ‘presente’ e anche questa volta ci siamo messi a disposizione”, ha detto il sindaco Castellino.

“Per noi questo è segno di civiltà, di integrazione e convivenza. Un cimitero importante per dare una sepoltura degna a tutti gli islamici che stanno qui in provincia”, ha detto Azeddine arbache della comunità islamica Oltremare Agrigento.