Abitazione abusiva in contrada Ciotta, scatta il sequestro: denunciato pensionato narese

Avrebbe realizzato e quasi ultimato un’abitazione in contrada Ciotta, in territorio di Palma di Montechiario, senza alcuna autorizzazione e violando il vincolo di edificabilità assoluto. A finire nei guai è un pensionato settantenne di Naro, ma residente a Canicattì. I carabinieri di Palma di Montechiaro, al termine di un’attività investigativa, hanno sequestrato l’immobile e denunciato l’uomo per abusivismo.