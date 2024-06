Ambiente, il WWF incontra gli studenti di Palma di Montechiaro 

Arte, musica, scienze, passione e spirito costruttivo, sono questi, fra i tanti, gli elementi che animano gli operatori dell’Istituto Comprensivo “F.E.Cangiamila” di Palma di Montechiaro. L’incontro con il presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, arch. Giuseppe Mazzotta, sul tema dei cambiamenti climatici è stato un crescendo di intelligenze che si sono intrecciate per costruire armonie di futuro. Come il futuro di Palma di Montechiaro rappresentano queste giovani coscienze in formazione, e di questo ne è consapevole lo staff della scuola, diretta pregevolmente dall’entusiasta Dr.ssa Cinzia Montana, che ha fatto di questo complesso un gioiello. Brani musicali, vittorie in concorsi, esperimenti scientifici, lezioni magistrali che i ragazzi hanno saputo presentare al pubblico con una capacità comunicativa indescrivibile, questa sì che è bellezza, la bellezza del sapere. Sono loro la speranza del cambiamento che diventa certezza ogni giorno di più. Riconoscimenti, ne hanno davvero merito.