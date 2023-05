Bomba d’acqua su Palma di Montechiaro: a lavoro la Protezione civile comunale

Bomba d’acqua nel tardo pomeriggio di oggi su Palma di Montechiaro. Venti minuti di pioggia incessante che solo per il certosino lavoro svolto nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale non hanno provocato danni. Il sistema di smaltimento delle acque ha retto perfettamente e dove l’acqua ed il fango hanno ricoperto le strade ci hanno pensato gli uomini della Protezione civile comunale, diretti da Lillo Inguanta, a liberarle.

Il Sindaco, Stefano Castellino, ha voluto ringraziare il Responsabile Protezione Civile, Lillo Inguanta, gli operai comunali reperibili, la Polizia Municipale, e tutti Volontari, Gruppo Comunale di Protezione Civile, Associazione Protezione Civile I Falchi e Croce Rossa, per il loro immediato ed intervento congiunto subito dopo la copiosa pioggia.