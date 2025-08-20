Apertura

Tragedia a Caltabellotta, turista cade da terrazza e muore 

La vittima è un 57enne palermitano. Secondo prime informazioni potrebbe essere stato colto da un malore mentre fumava una sigaretta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Tragedia a Caltabellotta, piccolo borgo dell’agrigentino. Un turista  palermitano di 57 anni è deceduto dopo essere caduto dalla terrazza della struttura ricettiva in cui soggiornava.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo – in vacanza con alcuni amici nel centro montano – era salito fino al secondo piano per fumare una sigaretta nella terrazza della struttura che lo stava ospitando. Poi, probabilmente, un improvviso malore e la caduta.

Lanciato l’allarme, sul posto i sanitari hanno trasferito il 57enne in codice rosso all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove, però, non c’è stato nulla da fare. I carabinieri di Caltabellotta si stanno occupando della vicenda per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto. 

(foto di Accursio Castrogiovanni)

