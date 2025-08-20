Barca di turisti affonda a Lampedusa, salvi i passeggeri

Una barca con a bordo turisti e’ affondata nel pomeriggio al largo di Cala Croce, a Lampedusa. La capitaneria di porto ha soccorso circa quindici persone finite in mare, tutte tratte in salvo. Non si registrano vittime. Solo una persona e’ stata accompagnata al pronto soccorso per lo shock.

“Purtroppo le persone che avevo a bordo si erano spostate tutte a poppa per non prendere schizzi di acqua e poi, nel momento in cui le onde si sono fatte più alte, è iniziato a entrare acqua. Sono cose che purtroppo possono succedere ma l’importante é che i dispositivi di sicurezza che avevamo a bordo hanno funzionato benissimo e tutti sono stati portati a terra sani e salvi”, ha raccontato il comandante Ciccio Licciardi proprietario della barca Samau alla testata “Lampedusa in 2 minuti”.