Apertura

Barca di turisti affonda a Lampedusa, salvi i passeggeri

Il forte vento di libeccio ha fatto capovolgere e inabissare una barca che stava rientrando in porto

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Una barca con a bordo turisti e’ affondata nel pomeriggio al largo di Cala Croce, a Lampedusa. La capitaneria di porto ha soccorso circa quindici persone finite in mare, tutte tratte in salvo. Non si registrano vittime. Solo una persona e’ stata accompagnata al pronto soccorso per lo shock.

“Purtroppo le persone che avevo a bordo si erano spostate tutte a poppa per non prendere schizzi di acqua e poi, nel momento in cui le onde si sono fatte più alte, è iniziato a entrare acqua. Sono cose che purtroppo possono succedere ma l’importante é che i dispositivi di sicurezza che avevamo a bordo hanno funzionato benissimo e tutti sono stati portati a terra sani e salvi”, ha raccontato il comandante Ciccio Licciardi proprietario della barca Samau alla testata “Lampedusa in 2 minuti”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

In migliaia a Militello per l’ultimo applauso a Pippo Baudo
Sicilia by Italpress

L’ultimo saluto a Pippo Baudo, commozione e un fiume di gente ai funerali a Militello / Video
di Gabriele Terranova

Le “nomine scaglionate” al Comune di Naro: addio giunta tecnica
Caltanissetta

Rubano scooter a bangladese, cittadini ne comprano uno nuovo
di Gabriele Terranova

Allarme sicurezza a Naro: Via Rosa piomba nel terrore di nuovo
Palermo

E’ morto Francesco Musotto, fu eurodeputato e presidente della Provincia di Palermo