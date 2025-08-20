Canicattì

Operaio trovato morto a Canicattì: forse overdose

Sarà l'autopsia a chiarire il decesso.

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Un operaio di 50 anni di Canicattì è stato trovato privo di vita in una zona di campagna. A scoprire il corpo, nella giornata di ieri, un familiare che ha allertato i soccorsi. Giunti sul posto però, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiaco a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti, in quanto vicino al corpo è stata rinvenuta una siringa. Sarà l’autopsia a chiarire ogni dubbio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Canicattì

Operaio trovato morto a Canicattì: forse overdose
Palermo

Droga e cellulari lanciati dentro carcere, Uspp: “potenziare la videosorveglianza”
Favara

Scontro tra due auto in contrada Crocca: un ferito in ospedale
Sicilia by Italpress

La Regione Siciliana diffida i gestori dei lidi sulle spiagge: “Via le staccionate e i tornelli”
Apertura

Tragedia a Caltabellotta, turista cade da terrazza e muore 
di Irene Milisenda

Naufragio Lampedusa, a Canicattì l’ultimo saluto alla bimba di 11 mesi e al suo papà