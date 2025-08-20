Operaio trovato morto a Canicattì: forse overdose

Un operaio di 50 anni di Canicattì è stato trovato privo di vita in una zona di campagna. A scoprire il corpo, nella giornata di ieri, un familiare che ha allertato i soccorsi. Giunti sul posto però, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe deceduto a causa di un arresto cardiaco a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti, in quanto vicino al corpo è stata rinvenuta una siringa. Sarà l’autopsia a chiarire ogni dubbio.