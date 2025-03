Casa di comunità a Palma di Montechiaro, al via lavori al Poliambulatorio

Al via i lavori per la ristrutturazione del Poliambulatorio “Giulio Castellino” di Palma di Montechiaro per la realizzazione della Casa di Comunità finanziamento PNRR. Il sindaco palmese, Stefano Castellino, ha avvisato gli utenti che da questa mattina l’ingresso della Guardia Medica è temporaneamente spostato in via Rubicone.

Il numero di telefono rimane invariato 0922 790 207

“Si ringrazia per la preziosa sinergia istituzionale – conclude il primo cittadino palmese – l’Asp di Agrigento, in particolare il Direttore Generale Giuseppe Capodieci ed il Direttore Carlo Collura