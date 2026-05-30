Controllo straordinario del territorio a Palma di Montechiaro: i dati dell’attività

La Polizia di Stato di Agrigento ha effettuato mirati servizi di controllo straordinario del territorio a Palma di Montechiaro, con l’obiettivo di rafforzare la vigilanza e il contrasto ai fenomeni criminali nell’intera provincia.

L’attività è stata coordinata dal personale del Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, coadiuvato dagli equipaggi personale della Squadra Mobile di Agrigento, della Tenenza della Guardia di Finanza di Licata, della locale Stazione dei Carabinieri, dell’Asp di Agrigento – Servizio Sanitario – e personale della Siae.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati di tipo predatorio, dello spaccio e dell’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, nonché al controllo degli esercizi commerciali, ha permesso di raggiungere importanti risultati.

Nel corso delle attività sono state controllate 77 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia, e 12 veicoli. I controlli su strada, eseguiti attraverso 2 posti di controllo, hanno portato alla contestazione di 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Inoltre, gli agenti hanno effettuato controlli in 4 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei confronti di alcuni di questi sono in corso ulteriori accertamenti. L’intensificazione dei controlli conferma ancora una volta l’impegno di tutte le Forze di Polizia in campo e degli enti locali nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità sul territorio.