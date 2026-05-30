Palma di Montechiaro

Controllo straordinario del territorio a Palma di Montechiaro: i dati dell’attività

I controlli hanno l'obiettivo di rafforzare la vigilanza e il contrasto ai fenomeni criminali nell'intera provincia.

Pubblicato 55 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato di Agrigento ha effettuato mirati servizi di controllo straordinario del territorio a Palma di Montechiaro, con l’obiettivo di rafforzare la vigilanza e il contrasto ai fenomeni criminali nell’intera provincia.

L’attività è stata coordinata dal personale del Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro, coadiuvato dagli equipaggi personale della Squadra Mobile di Agrigento, della Tenenza della Guardia di Finanza di Licata, della locale Stazione dei Carabinieri, dell’Asp di Agrigento – Servizio Sanitario – e personale della Siae.

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati di tipo predatorio, dello spaccio e dell’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, nonché al controllo degli esercizi commerciali, ha permesso di raggiungere importanti risultati.

Nel corso delle attività sono state controllate 77 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia, e 12 veicoli. I controlli su strada, eseguiti attraverso 2 posti di controllo, hanno portato alla contestazione di 4 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Inoltre, gli agenti hanno effettuato controlli in 4 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei confronti di alcuni di questi sono in corso ulteriori accertamenti. L’intensificazione dei controlli conferma ancora una volta l’impegno di tutte le Forze di Polizia in campo e degli enti locali nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legalità sul territorio.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.19/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.19/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

“Sono frequentati da pregiudicati”, chiusi due locali a Porto Empedocle e Ribera
Agrigento

Droga e armi, scatta l’operazione Alto Impatto nell’agrigentino
Apertura

Palma di Montechiaro, identificati i presunti responsabili dell’incendio di una Fiat Panda
Apertura

Lavoratori in nero e violazioni in materia di sicurezza, denunciati due imprenditori agrigentini
AMMINISTRATIVE 2026

Tempi supplementari
banner italpress istituzionale banner italpress tv