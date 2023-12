La Cooperativa Sociale San Marco visita il Reparto Pediatria dell’ospedale agrigentino

Nei giorni scorsi alcuni rappresentanti della Cooperativa Sociale San Marco, guidata dal presidente Angelo Romano e dal Vice Presidente Giuseppe Romano , da anni attiva sul territorio agrigentino attraverso progetti di accoglienza e impegno costante nella promozione umana e nell’integrazione sociale, hanno fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento per regalare ai bambini ricoverati una ventata di allegria e spensieratezza in occasione delle imminenti festività natalizie. È stato un momento di gioia e di condivisione, animato da canti e sorrisi. I bambini hanno ricevuto un dono speciale, e tutti sono stati coinvolti, anche alcuni beneficiari dei progetti SAI e FAMI che accolgono rifugiati, richiedenti asilo e minori stranieri non accompagnati, che per l’occasione hanno indossato gli abiti di Babbo Natale così come alcuni ragazzi della Comunità alloggio “San Marco 3”. Hanno preso parte all’evento anche alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro ovvero Il Vicesindaco Antonella Lo Vasco, l’Assistente Sociale comunale Rosanna Spinello e i consiglieri comunali Saro Falco e Alessandra Falsone, per ribadire l’impegno delle istituzioni nella promozione della solidarietà sociale e l’importanza di dare a questi eventi il risalto che meritano, quali momenti di scambio reciproco di valori e di autentica condivisione di vita. Un ringraziamento speciale al Primario del reparto Pediatria Dr. Giuseppe Gramaglia per aver accolto questa iniziativa con entusiasmo e grande disponibilità, e ancora un grazie agli infermieri e agli operatori per la loro fondamentale collaborazione. Questo è il messaggio che la famiglia della Cooperativa Sociale San Marco vuole con forza trasmettere in questo periodo di festa: prendere parte alle sofferenze e alle difficoltà degli altri è l’essenza stessa del Natale, l’evento che, aldilà delle differenze sociali e religiose, ci comunica l’esigenza di essere attenti ed accoglienti verso tutti, in particolare verso chi si trova in un momento di fragilità.