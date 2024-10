Palma di Montechiaro alla stima dei danni dopo il maltempo: mezzi al lavoro dal centro a Marina

I mezzi della Protezione Civile Comunale di Palma di Montechiaro stanno ancora lavorando per ripulire e mettere in sicurezza diverse zone della città che, a causa del maltempo delle scorse ore, si sono allagate. Sono state, fino ad ora, liberate tutte le stade interessate dalla presenza dei detriti: le vie a nord Malta, Creta, Via sette fratelli Cervi, via XXV Aprile, le vie a valle Giuseppe D’Orsi ex Corsa Brancatello, e Via Lungomare Todaro a Marina di Palma. I tecnici comunali stanno lavorando anche per quantificare i danni.