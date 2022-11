Palma di Montechiaro, donna aggredita e picchiata in una struttura di accoglienza

Una quarantacinquenne tunisina è stata aggredita e picchiata all’interno di una comunità per immigrati a Palma di Montechiaro. La donna, trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ha riportato un trauma addominale. Per fortuna le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni ed è stata in seguito dimessa.

Dovrà comunque sottoporsi ad ulteriori accertamenti in ambulatorio. Ed è ancora un mistero sulla dinamica dell’aggressione. I sanitari dell’ospedale hanno inviato una relazione alle forze dell’ordine segnalando i traumi della donna. Servirà comunque una querela di parte per procedere.