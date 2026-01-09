Palma di Montechiaro

Palma di Montechiaro, fiamme in una stalla: al via le indagini dei Carabinieri

Sul luogo rinvenuto un cannello a gas

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Un incendio è divampato la notte scorsa in contrada Pozzillo a Palma di Montechiaro. Ad andare in fiamme una stalla con all’interno un cavallo. La scoperta è stata fatta dal proprietario, un 33enne del luogo che ha formalizzato denuncia ai Carabinieri della locale stazione.

Dopo aver effettuato un sopralluogo il personale specializzato del Reparto Operativo dei Carabinieri sul luogo ha rinvenuto un cannello a gas. Al via i rilievi tecnici per rilevare le impronte e risalire all’identità dell’autore. Non ci sono dubbi sulla matrice dolosa del rogo. Il cavallo, che in un primo momento era scappato a seguito delle fiamme, è stato ritrovato poco dopo dallo stesso proprietario.

