Palma di Montechiaro, nasconde quasi un chilo di marijuana in una scatola: arrestato 

Un trentaquattrenne di Palma di Montechiaro è stato arrestato dai poliziotti del locale commissariato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, impegnati in mirati servizi contro il traffico di droga, hanno eseguito una perquisizione in casa dell’indagato, già noto alle forze dell’ordine per questo tipo di reati.

I poliziotti hanno rinvenuto così una scatola all’interno della quale vi erano nascosti oltre 800 grammi di marijuana. Per questo motivo, al termine delle operazioni, il trentaquattrenne è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.